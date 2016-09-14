В Якутии застрелили медведя, напавшего на геолога

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Охотовед министерства охраны природы Якутии застрелил медведя, напавшего на группу геологов алмазодобывающей компании "Алроса". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как говорится в сообщении ведомства, отстрел хищника был произведен охотоведом ГКУ "Госохотохраны" Алексеем Семеновым при участии двух охотников с собаками.

Ранее ТАСС сообщил, что группа геологов подверглась нападению медведя на территории особо охраняемой природной зоны "Очума" в Сунтарском районе Якутии. В результате нападения один человек пропал. На месте работают следственные органы и прокуратура.