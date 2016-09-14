Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко

Происшествия
14 сентября, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Юрий Новиков отметил, что узнал об этом из прессы
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Защите замначальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, не известно о его счетах в зарубежных банках. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Новиков.

"Об этом мы узнали из прессы. О каких-либо счетах нам ничего не известно, следственных действий по данному факту не проводится", - сказал адвокат.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в швейцарских банках на счетах, связанных с семьей Захарченко, обнаружено около €300 млн.

Деньги "Нота-банка" и офшорные документы: что известно источникам ТАСС о деле Захарченко

Дело Захарченко

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Захарченко. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.

Смотрите также

Титов: изъятые у полковника МВД Захарченко деньги собирались со всего бизнеса
Защита замглавы управления ГУЭБиПК МВД Захарченко обжаловала его арест
Песков: Путин обладает всей информацией о деле Захарченко
Адвокат Захарченко опроверг информацию о связи подзащитного со Слободиным

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Коррупционные скандалы
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
2
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
3
Владелец "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
4
Автор предложения о лишении через суд ученых степеней уволен из Минобрнауки
5
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
6
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
7
Представитель ООН посетил несовершеннолетних диверсантов Украины в ДНР
Темы дня
Реклама