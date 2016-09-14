Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Защите замначальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, не известно о его счетах в зарубежных банках. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Новиков.
"Об этом мы узнали из прессы. О каких-либо счетах нам ничего не известно, следственных действий по данному факту не проводится", - сказал адвокат.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в швейцарских банках на счетах, связанных с семьей Захарченко, обнаружено около €300 млн.
Деньги "Нота-банка" и офшорные документы: что известно источникам ТАСС о деле Захарченко
10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Захарченко. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.