Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Защите замначальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, не известно о его счетах в зарубежных банках. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Новиков.

"Об этом мы узнали из прессы. О каких-либо счетах нам ничего не известно, следственных действий по данному факту не проводится", - сказал адвокат.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в швейцарских банках на счетах, связанных с семьей Захарченко, обнаружено около €300 млн.

Деньги "Нота-банка" и офшорные документы: что известно источникам ТАСС о деле Захарченко

Дело Захарченко

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Захарченко. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.