Задержан предполагаемый убийца кандидата в депутаты сельсовета от ЕР на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве кандидата партии от "Единая Россия" в депутаты Незлобненского сельсовета Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

Как сообщили в ведомстве, 36-летний подозреваемый уже допрошен.

"В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый, ранее знакомый с жертвой, проник в ее дом, чтобы похитить золотые изделия и деньги. Однако женщина застала его на месте преступления и пригрозила, что сообщит об этом в правоохранительные органы. После этого мужчина задушил ее.

Как ранее сообщал ТАСС, убийство было совершено в городе Георгиевск в ночь с 28 на 29 августа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем"), ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Убитая 54-летняя Галина Ищенко являлась кандидатом в депутаты сельсовета от партии "Единая Россия".