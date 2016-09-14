Правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Приморье возглавил Трутнев

McDonald's не закрывает рестораны в регионах, а передает их другому операторуЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:54
ЛДПР откроет партийную горячую линию для информации о нарушениях на выборах 18 сентябряПолитика 14 сентября, 13:45
McDonald's сокращает 845 сотрудников в ЕкатеринбургеЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:41
Маркин: в деле Захарченко фигурируют только 8,5 млрд рублейПроисшествия 14 сентября, 13:40
В СК не комментируют информацию об уходе МаркинаПолитика 14 сентября, 13:38
Шойгу предложил снять сериал о достопримечательностях РоссииОбщество 14 сентября, 13:36
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове МатуаАрмия и ОПК 14 сентября, 13:33
СМИ: Facebook и Twitter объединятся в борьбе с новостными фейкамиОбщество 14 сентября, 13:33
Маркин принял извинения издательства "Эксмо" за технические ошибки при издании его книгиОбщество 14 сентября, 13:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГОРКИ, 14 сентября. /ТАСС/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приморском крае, ее возглавил вице-премьер Юрий Трутнев.
"В конце августа - начале сентября на Дальнем Востоке был тайфун и наводнение, сейчас там идут восстановительные работы. Я подписал постановление правительство о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия на Дальнем Востоке. Комиссию возглавляет (вице-премьер, полпред президента в ДВФО) Юрий Петрович Трутнев",- сказал Медведев на заседании правительства.