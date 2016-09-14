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Правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Приморье возглавил Трутнев

Происшествия
14 сентября, 12:44 UTC+3
В конце августа - начале сентября на Дальнем Востоке был тайфун и наводнение, сейчас там идут восстановительные работы
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Юрий Трутнев

Юрий Трутнев

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 14 сентября. /ТАСС/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приморском крае, ее возглавил вице-премьер Юрий Трутнев.

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"В конце августа - начале сентября на Дальнем Востоке был тайфун и наводнение, сейчас там идут восстановительные работы. Я подписал постановление правительство о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия на Дальнем Востоке. Комиссию возглавляет (вице-премьер, полпред президента в ДВФО) Юрий Петрович Трутнев",- сказал Медведев на заседании правительства.

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Наводнения в России
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