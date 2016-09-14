Правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Приморье возглавил Трутнев

ГОРКИ, 14 сентября. /ТАСС/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приморском крае, ее возглавил вице-премьер Юрий Трутнев.

"В конце августа - начале сентября на Дальнем Востоке был тайфун и наводнение, сейчас там идут восстановительные работы. Я подписал постановление правительство о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия на Дальнем Востоке. Комиссию возглавляет (вице-премьер, полпред президента в ДВФО) Юрий Петрович Трутнев",- сказал Медведев на заседании правительства.