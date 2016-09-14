На севере Москвы в результате вспышки газа в гараже пострадал один человек

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате вспышки бытового газа в металлическом боксе в гаражном кооперативе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Вспышка газа в результате утечки из газового баллона произошла в металлическом боксе в гаражном кооперативе на улице Клары Цеткин. Пожара и разрушений в гараже не произошло. В результате инцидента пострадал один человек, которого в больницу доставляет санитарный вертолет", - сказал собеседник агентства.
На месте ЧП работают оперативные службы, причина утечки газа устанавливается.