На севере Москвы в результате вспышки газа в гараже пострадал один человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате вспышки бытового газа в металлическом боксе в гаражном кооперативе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Вспышка газа в результате утечки из газового баллона произошла в металлическом боксе в гаражном кооперативе на улице Клары Цеткин. Пожара и разрушений в гараже не произошло. В результате инцидента пострадал один человек, которого в больницу доставляет санитарный вертолет", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают оперативные службы, причина утечки газа устанавливается.