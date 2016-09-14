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На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля

Происшествия
14 сентября, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Для поиска правонарушителей в столице объявлен план "Перехват"
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет внедорожник Range Rover, из которого неизвестные произвели несколько выстрелов на восточной части МКАД. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Неизвестные из окон автомашины марки Range Rover несколько раз выстрелили в воздух, предположительно, из двух пистолетов. Для поиска правонарушителей в столице объявлен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции сообщили ТАСС, что на службу "02" позвонил мужчина, который сообщил о хлопках, услышанных им из окна внедорожника в районе 102-го км МКАД. "Данная информация проверяется. На место вызова выехали сотрудники полиции", - отметили в пресс-службе.

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