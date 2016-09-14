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В Самаре осужден имам подпольного молельного дома

Происшествия
14 сентября, 15:07 UTC+3 ТОЛЬЯТТИ ТОЛЬЯТТИ 14, сентября. /ТАСС
В самом молельном доме были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства
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ТОЛЬЯТТИ, 14 сентября. /ТАСС/. Суд в Самаре вынес приговор имаму незарегистрированного молельного дома, в котором в апреле 2016 года были задержаны 53 приверженца радикального ислама и были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. Об этом  сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.

"Красноглинский районный суд Самары признал имама и владельца данного молельного дома виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч.1 ст.222.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сказали в пресс-службе УФСБ.

Как подчеркнули в пресс-службе, при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости и наличие трех малолетних детей на иждивении.

29 апреля 2016 года в Красноглинском районе Самары силовики провели спецоперацию в подпольном молельном доме местной салафитской ячейки. Поводом для нее послужила информация в отношении ряда лиц, выходцев из этой ячейки, которые участвуют в вооруженном конфликте в Сирии на стороне незаконных вооруженных формирований. В молельном доме были задержаны 53 человека, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство, которое уничтожили на месте путем подрыва. Трое задержанных, в том числе имам молельного дома, были арестованы, в отношении них были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, приговор имаму - первый в рамках расследования истории о подпольном молельном доме в Самаре. Уголовные дела в отношении двух остальных подсудимых пока находятся на рассмотрении в суде.

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