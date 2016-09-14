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В Китае объявлен высший уровень опасности из-за тайфуна "Меранти"

Происшествия
14 сентября, 15:24 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
12-метровые волны уже зафиксированы недалеко от острова Тайвань, при этом циклон быстро приближается к восточному побережью Китая
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ПЕКИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Высший, красный уровень опасности из-за приближения к побережью мощного тайфуна "Меранти" объявлен в Китае. Об этом сообщила государственная метеорологическая служба КНР.

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Отмечается, что 12-метровые волны уже зафиксированы недалеко от острова Тайвань, при этом циклон быстро приближается к восточному побережью Китая. Основной удар стихии придется на провинции Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун уже в течение ближайших суток.

Как отмечают эксперты, "Меранти" станет сильнейшим за последние годы тайфуном, обрушившимся на КНР. Жителям указанных регионов рекомендовано оставаться дома, порты работают только на прием возвращающихся из моря судов, уже отменены 175 авиарейсов.

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