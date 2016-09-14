Более 300 авиарейсов отменены на Тайване из-за мощного тайфуна

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Самый сильный в текущем сезоне тихоокеанский тайфун "Меранти" парализовал в среду транспортное сообщение на Тайване. Как передает тайваньское телевидение, на острове отменены более 300 авиарейсов, прекращено движение скоростных поездов и паромов. Во многих городах и уездах закрыты школы и офисы.

Основной удар стихии пришелся по южной части Тайваня. Ураганный ветер, скорость которого достигала 191 км/ч (рекордного показателя за всю историю метеоблюдений на острове), вырывал с корнем деревья и переворачивал автомобили. Отмечены масштабные отключения водоснабжения и электричества.

Согласно данным энергетической компании Taipower, обесточенными оказались в общей сложности дома и квартиры около 500 тыс. семей. Наиболее серьезные аварии и обрывы линий электропередачи зафиксированы в южном уезде Пиндун. В этом же уезде в качестве превентивной меры были отключены два реактора атомной электростанции.

В порту города Гаосюн ветром оказались опрокинуты контейнеры, а около десятка стоявших на рейде судов оторвались от причала и затем были отбуксированы на место. В уезде Пиндун огромная волна едва не смыла карету скорой помощи.

К настоящему времени сведений о пострадавших не поступало. По распоряжению властей из опасных районов в горах были эвакуированы почти 3 тыс. жителей.