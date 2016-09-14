Задержан один из подозреваемых в нападении на Павла Лобкова

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении на журналиста Павла Лобкова задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в совершении преступления. Им оказался 21-летний молодой человек, ранее судимый за кражу и находившийся в федеральном розыске за угон транспортного средства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). "Полицейские продолжают мероприятия, направленные на розыск и задержание соучастника преступления", - отметили в пресс-службе.
В ночь на 12 сентября двое грабителей напали на телеведущего канала "Дождь" Павла Лобкова и его приятеля на 4-й Тверской-Ямской улице. Преступники избили их, отняли телефоны и имевшиеся при них наличные деньги.