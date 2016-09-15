Настоящий полковник. Что можно купить на деньги, приписываемые Захарченко

В коррупционном скандале вокруг заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко фигурируют огромные деньги. Официально - 8,5 млрд рублей.

В СМИ звучали и другие цифры - 9 млрд рублей и €300 млн на швейцарских счетах полковника. Если предположить, что Захарченко действительно принадлежат эти суммы, то всего у него есть почти 30 млрд рублей (что составляет более €423 млн и более $475 млн). Вряд ли обычный человек может вообразить, что можно купить на такие деньги.

Что такое 30 млрд рублей и на что их можно потратить - в материале ТАСС.