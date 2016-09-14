Навальный окончательно проиграл иск к ВГТРК за фильм "Эффект Браудера"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ в иске о защите чести и достоинства блогера Алексея Навального к ВГТРК, замгендиректора телекомпании Дмитрию Киселеву и журналисту Евгению Попову за фильм "Эффект Браудера". Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба адвокатов Навального.

"Решение Савеловского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Таким образом, решение вступило в законную силу 14 сентября.

После заседания адвокат Навального Иван Жданов заявил, что обжалует решение в президиум Мосгорсуда. Кроме того, юрист отметил, что в ближайшее время начнется подготовка жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Конечно, будем обжаловать и в российских высших инстанциях, и в ЕСПЧ готовим жалобу", - сказал Жданов.

Повод для иска

Поводом для иска стал анонс фильма "Эффект Браудера", показанный в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" 10 апреля. Ведущим программы является Дмитрий Киселев, а Евгений Попов - автор фильма, в котором утверждается факт якобы финансирования деятельности Навального британской разведкой, а также изложены документы и переписка, свидетельствующие о его возможных связях с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.

Навальный просил опубликовать опровержение изложенной в фильме информации, в том числе касающейся его переговоров с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Позиции сторон

Судебное заседание проходило без участия Навального, который, по словам его адвоката, не был уведомлен надлежащим образом и узнал о заседании только накануне. Вместе с тем, согласно озвученным в суде данным "Почты России", Навальный получил уведомление 9 сентября. В связи с этим суд не стал откладывать рассмотрение жалобы.

В Мосгорсуде защита Навального настаивала, что суд первой инстанции полностью уклонился от проверки фактов, озвученных в фильме, на соответствие действительности.

"Суд не сделал выводов ни о порочности информации, распространенной в фильме, ни о соответствии ее действительности. Весь фильм создает образ Навального как шпиона, а в фильме его обвиняют, по сути, в уголовном преступлении - шпионаже. Ему даже якобы присваивается псевдоним Free_dm, но районный суд даже не сподобился проверить эту информацию на соответствие действительности, а признал, что она не является порочащей", - заявил в суде юрист.

В свою очередь представитель ответчиков отметила, что оспоренные Навальным высказывания вырваны из контекста и на самом деле либо вообще не имеют к нему отношения, либо являются личным оценочным мнением журналистов.

"Если он (Киселев) говорит, что считает его (Навального) мелким игроком в политике, то это его оценочное суждение", - сказала она.

Выслушав доводы сторон, апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения Савеловского суда.