Суд продлил арест двум фигурантам дела о растрате 14,5 млрд рублей в банке "Траст"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Олегу Дикусару и Евгению Ромакову, обвиняющимся в растрате 14,5 млрд рублей в банке "Траст". Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходят слушания по существу дела.
"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения и продлить срок содержания под стражей Ромакову и Дикусару на 6 месяцев - до 23 февраля 2017 года", - огласила решение судья.
Бывший глава дирекции казначейства банка "Траст" Олег Дикусар и финансовый директор этой кредитной организации Евгений Ромаков обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012-2014 годах они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка, которые позже были объявлены в розыск. В результате банку был причинен ущерб на общую сумму 9,9 млрд рублей.
Кроме того, в 2013-2014 годах Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг - еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка. Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство.