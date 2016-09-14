В Испании машинист остановил поезд посреди пути, поскольку закончился его рабочий день

МАДРИД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Машинист в Испании остановил высокоскоростной пассажирский поезд, не доехав до пункта следования, поскольку его рабочий день закончился. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, состав, который перевозил более ста человек, отправился из города Сантандер во вторник в 19:00 по местному времени (20:00 мск) и должен был прибыть в Мадрид в 23:15 (00:15 мск). Тем не менее, в 21:15 (22:15 мск) машинист оставил поезд в районе муниципалитета Осорно, население которого составляет около 1,5 тыс. человек. При этом он заверил, что не может ехать дальше, потому что его рабочая норма по часам выполнена.

Железнодорожному оператору Renfe пришлось выкручиваться из сложившейся ситуации. Лишь к 23:00 (00:00 мск) удалось найти два свободных автобуса, которые доставили пассажиров по нужным направлениям. Кроме того, Renfe пришлось извиняться за доставленные неудобства. Также оператор заявил, что в связи с инцидентом начато внутреннее расследование.

По некоторым данным, поведение машиниста вызвано недовольством работников железных дорог, которые жалуются на нехватку персонала и новые рабочие графики. Кроме того, отмечается, что машинист не хотел рисковать, чтобы не попасть в аварию из-за переутомления.