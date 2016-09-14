Источник: топ-менеджер Русстройбанка объявлен в международный розыск за мошенничество

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель правления Русстройбанка (лицензия этой кредитной организации была отозвана в прошлом году) Андрей Струков объявлен в международный розыск по обвинению в хищении денег у вкладчиков.
Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В настоящее время Андрей Струков объявлен в международный розыск по линии Интерпола за хищения денежных средств в крупном размере у вкладчиков банка", - сказал собеседник агентства, отметив, что ущерб составил несколько десятков миллионов рублей. По словам источника, по некоторым данным, Струков, как и его гражданская жена, также подозреваемая в мошенничестве, уехали в США.
"Струков и другие неустановленные лица еще в ноябре 2014 года получили от двух вкладчиков крупные суммы денег, выдав вексели ООО "Русфрансальянс" и ООО "Ирфе-Центрум". Они были авалированы от имени председателя правления Русстройбанка Струкова. Но полученные деньги за покупку векселей на расчетные счета и в кассу ООО "Русфрансальянс" и ООО "Ирфе-Центрум" внесены не были", - сказал источник.
По его словам, когда взыскатели потребовали внести финансовые средства на баланс, Центральный банк России отозвал лицензию у Русстройбанка. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено московской полицией в мае 2016 года.
По информации Центрального банка России, "дыра" в капитале Русстройбанка составляет 10,8 млрд рублей. По итогам проверки регуляторнаправил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Русстройбанка, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Согласно данным отчетности, по величине активов Русстройбанк на 1 декабря 2015 года занимал 135-е место в банковской системе РФ. Лицензия у банка была отозвана в декабре 2015 года.