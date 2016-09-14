Режим КТО отменен в двух районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции отменен в двух районах Дагестана, сообщил ТАСС представитель оперативного штаба НАК в Дагестане.

"Сегодня в 19.00 режим КТО отменен в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана", - сказал собеседник, не уточнив результаты операций.

Режим КТО был введен в Карабудахкентском районе Дагестана 28 августа, в Буйнакском районе - 17 августа.