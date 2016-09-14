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Решение по экстрадиции наркобарона Хоакина Гусмана будет принято 26 сентября

Происшествия
14 сентября, 19:18 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Выдачи Гусмана добиваются суды штатов Техас и Калифорния, где он обвиняется в совершении тяжких преступлений
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МЕХИКО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканский суд примет решение по вопросу экстрадиции главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана в США 26 сентября. Об этом заявил в интервью радиостанции Radio Formula  один из адвокатов наркобарона Андрес Гранадос.

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Выдачи Гусмана добиваются суды штатов Техас и Калифорния, где он обвиняется в совершении тяжких преступлений. "Посмотрим (26 сентября - прим. корр.), что решит судья, он скажет нам, состоится (экстрадиция) или нет", - заявил Гранадос. Он заверил, что в том случае, если передача Гусмана американской юстиции будет одобрена, его защита обжалует такой вердикт. По словам Гранадоса, в настоящее время состояние его клиента можно назвать плохим, он изолирован и не может ни с кем общаться, а со своими адвокатами встречается не чаще раза в неделю.

Гусман сбежал из тюрьмы максимально строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико в ночь на 12 июля 2015 года прямо из своей камеры по 1,5-километровому туннелю, прорытому на глубине 10 м. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января текущего года в городе Лос- Мочис в штате Синалоа. Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в "Альтиплано", при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее он был переведен в тюрьму города Сьюдад- Хуарес в штате Чиуауа.

В мае мексиканские власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако позднее, благодаря усилиям его адвокатов, это процесс был приостановлен.

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