Мосгорсуд оставил экс-главу Коми Гайзера под арестом до 19 декабря

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 19 декабря срок ареста экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить Гайзеру срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 19 декабря", - огласил решение судья.