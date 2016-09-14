Мосгорсуд оставил экс-главу Коми Гайзера под арестом до 19 декабря

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 19 декабря срок ареста экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить Гайзеру срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 19 декабря", - огласил решение судья.