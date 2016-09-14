Приговор в отношении убийцы судьи Верховного суда Дагестана вступил в законную силу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Приговор в отношении убийцы судьи Верховного суда Республики Дагестан вступил в законную силу, осужденный приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации отклонила жалобы адвоката и осужденного. В приговор внесены изменения, не повлиявшие на размер назначенного наказания", - сказал Куренной, отметив, что приговор вступил в законную силу.

8 апреля Ставропольский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Сиражудина Гучучалиева - главаря религиозно-экстремистской группы, входящей в преступное сообщество, так называемый Вилаят Дагестан.

Гучучалиев признан виновным совершении убийства судьи Верховного суда Дагестана, а также ряде других тяжких преступлений. Основной задачей преступного сообщества, куда входил Гучучулиев, признано совершение тяжких и особо тяжких преступлений в целях насильственного изменения конституционного строя РФ и нарушения ее территориальной целостности.

Гучучалиев был задержан 31 мая 2013 года во время спецоперации в пригороде Махачкалы Ленинкенте. На процессе он частично признал свою вину в ряде эпизодов. Однако после приговора осужденный и его защитник подали апелляционную жалобу, утверждая, что он не причастен к преступлениям.