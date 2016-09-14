Экс-глава Коми Гайзер настаивает на суде присяжных

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в мошенничестве и создании преступного сообщества, настаивает на рассмотрении его дела судом присяжных. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев.

"Гайзер не доверяет суду и настаивает, чтобы его процесс был предельно публичным и чтобы дело по существу рассматривали присяжные. Это его позиция", - сказал он.

Адвокат отметил, что в настоящее время обвинение не предполагает рассмотрения дела коллегией присяжных заседателей. Вместе с тем, защитник не исключил, что в перспективе расширения их полномочий, вменяемые Гайзеру статьи вполне могут оказаться в компетенции народных судей.

Срок ареста Гайзера продлен до 19 декабря. Срок следствия по делу - до 19 января 2017 года.

В чем обвиняется экс-глава Коми

Гайзер был арестован 20 сентября прошлого года.

Ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой" и "Получение взятки в особо крупном размере". По словам адвоката, в настоящее время в деле фигурируют два эпизода мошенничества, связанные с птицефабрикой "Зеленецкой" и Сыктывкарским промышленным комбинатом, а также один эпизод получения взятки (в виде передачи имущества, доли в гостинице "Авалон"). По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд руб.

Указом президента РФ 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия.