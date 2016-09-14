Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Индии автомобиль упал в ущелье, погибли шесть, пострадали 11 человек

Происшествия
14 сентября, 21:48 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Автомобиль упал в пропасть глубиной свыше 300 метров
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере шесть человек погибли, 11 получили тяжелые травмы в результате падения автомобиля в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом сообщила полиция штата, расследующая происшествие.

По данным правоохранительных органов, авария произошла всреду близ города Алмора. Водитель говорил по мобильному телефону и потерял контроль над транспортным средством на сложном участке трассы. Автомобиль упал в пропасть глубиной свыше 300 метров.

По данным полиции Уттаракханда, в штате растает смертность на дорогах. В 2001 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 698 человек, в 2015 году эта цифра увеличилась до 913. Первые восемь месяцев 2016 года стали свидетелями более десятка крупных ДТП в Уттаракханд, преимущественно в горных районах, унесших жизни 641 человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Индия
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
2
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
3
Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Байер" - ЦСКА
4
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
7
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир Маркин
Темы дня
Реклама