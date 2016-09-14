В Индии автомобиль упал в ущелье, погибли шесть, пострадали 11 человек

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере шесть человек погибли, 11 получили тяжелые травмы в результате падения автомобиля в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом сообщила полиция штата, расследующая происшествие.
По данным правоохранительных органов, авария произошла всреду близ города Алмора. Водитель говорил по мобильному телефону и потерял контроль над транспортным средством на сложном участке трассы. Автомобиль упал в пропасть глубиной свыше 300 метров.
По данным полиции Уттаракханда, в штате растает смертность на дорогах. В 2001 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 698 человек, в 2015 году эта цифра увеличилась до 913. Первые восемь месяцев 2016 года стали свидетелями более десятка крупных ДТП в Уттаракханд, преимущественно в горных районах, унесших жизни 641 человека.