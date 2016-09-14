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Источник: бывший зампредправительства Коми Ромаданов признал вину по "делу Гайзера"

Происшествия
14 сентября, 21:27 UTC+3
Обвиняемый уже дает признательные показания
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Константин Ромаданов

Константин Ромаданов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов признал вину по "делу Гайзера".

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

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"Ромаданов признал вину и дает признательные показания", - сказал собеседник агентства.

Адвокат главного фигуранта дела экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера Вячеслав Леонтьев частично подтвердил ТАСС эту информацию. "Я не знаю, признал ли Ромаданов по всем эпизодам вину, но знаю, что, несмотря на существующие признательные показания (юриста Натальи) Моториной и Ромаданова по эпизоду, связанным со сделкой с гостиницей "Авалон", следствие прекратило уголовное преследование Гайзера по статье "Мошенничество", - сказал адвокат. Он отметил, что "фактически получается, что они оговорили себя и других участников, на основании этого оговора и строятся обвинения".

Дело Гайзера

Экс-глава Республики Коми был арестован в Москве 20 сентября прошлого года.

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Ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой".

Позже добавилось обвинение по статье о взятке.

Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе Ромаданов, заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов.

По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

Указом президента России Владимира Путина Гайзер был отстранен от должности.

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