Мотопланер врезался в канатную дорогу в Австрии, пилот погиб

ВЕНА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Мотопланер столкнулся в среду по неизвестным причинам с тросом канатной дороги в австрийском Санкт-Антон-ам-Арльберг (федеральная земля Тироль). Об этом сообщили в местной полиции.

"Пассажиры канатной дороги не пострадали", - сказали в полиции и добавили, что в момент ЧП вагонетки были на станциях и не перевозили пассажиров.

По данным агентства APA, в мотопланере находился только один пилот, он погиб. После столкновения летательный аппарат упал в ущелье.

На месте катастрофы работают бригады спасателей и задействованы два вертолета.