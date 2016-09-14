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Мотопланер врезался в канатную дорогу в Австрии, пилот погиб

Происшествия
14 сентября, 22:08 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Пассажиры канатной дороги не пострадали
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ВЕНА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Мотопланер столкнулся в среду по неизвестным причинам с тросом канатной дороги в австрийском Санкт-Антон-ам-Арльберг (федеральная земля Тироль). Об этом сообщили в местной полиции.

"Пассажиры канатной дороги не пострадали", - сказали в полиции и добавили, что в момент ЧП вагонетки были на станциях и не перевозили пассажиров.

По данным агентства APA, в мотопланере находился только один пилот, он погиб. После столкновения летательный аппарат упал в ущелье.

На месте катастрофы работают бригады спасателей и задействованы два вертолета.

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