Поезда из Воронежа на Москву задерживаются на 1,5 часа из-за схода цистерны с рельсов

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Поезда из Воронежа на Москву задерживаются на 1,5 часа из-за схода с рельсов грузовой цистерны на перегоне Евдаково - Пухово Каменского района Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в справочной железнодорожного вокзала Воронежа.

"Из-за инцидента на перегоне на 1,5 часа задерживаются поезда на Москву", - сказали в справочной.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили, что в 18:00 мск на перегоне Евдаково - Пухово произошел сход одного порожнего вагона в грузовом поезде. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы областного Управления МЧС, в ближайшее время движение поездов планируется восстановить.