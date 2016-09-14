СМИ: в доме престарелых в США произошла перестрелка

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и двое получили ранения в ходе перестрелки в доме престарелых в городе Шайенн в американском штате Вайоминг. Об этом сообщило местное подразделение телекомпании NBC.

По его данным, инцидент произошел около 11 утра (20:00 мск). Подозреваемый застрелился в ходе полицейской погони, его тело было обнаружено в нескольких километрах от учреждения.