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СМИ: в доме престарелых в США произошла перестрелка

Происшествия
14 сентября, 22:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС
В результате инцидента погиб один человек
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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и двое получили ранения в ходе перестрелки в доме престарелых в городе Шайенн в американском штате Вайоминг. Об этом сообщило местное подразделение телекомпании NBC.

По его данным, инцидент произошел около 11 утра (20:00 мск). Подозреваемый застрелился в ходе полицейской погони, его тело было обнаружено в нескольких километрах от учреждения.

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