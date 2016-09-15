Адвокат: задержанные сотрудники УФСБ подозреваются в мошенничестве на 5 млн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/ Задержанные сотрудник УФСБ по Москве и Московской области Карен Краюхин и бывший сотрудник этого управления Владислав Новиков подозреваются в мошенничестве на 5 млн рублей за помощь юристу компании Esta construction, в отношении которой возбуждено дело за нарушение миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Новикова Дагир Хасавов.

"Вину задержанные не признают. Краюхин отказался давать показания. Новиков рассказал, что к нему поступало обращение со стороны юриста турецкой компании, и мой подзащитный намеревался провести проверку, насколько объективно УФМС оштрафовал их. Однако он уволился со службы в начале мая этого года", - сказал адвокат.

По данным следствия, в результате проведенной в марте этого года сотрудниками столичного УФМС проверки строительной площадки ООО "Esta construction" возбуждено административное производство в связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства. После этого юрист компании Валериан Кочергин обратился к Новикову и Краюхину, с которыми был в приятельских отношениях, с просьбой перевести административное взыскание с юридического лица на должностное лицо компании. В этом случае сумма наложенного штрафа сократится с 37,6 млн. рублей до 100 тысяч.

"Новиков и Краюхин попросили за свое содействие 5 млн рублей, при этом никакой возможности освободить Esta construction от административной ответственности они не имели", - считает следствие.

Адвокат отметил, что судьба якобы полученных от Кочергина 5 млн рублей до сих пор не известна, деньги не найдены. По словам Хасавова, следствие провело обыск в квартире его подзащитного, в результате которого ничего не было обнаружено.

Esta Construction, основанная в 2006 году в Москве, является подрядной организацией, осуществляющей деятельность на международном строительном рынке в качестве генерального подрядчика по проектным и строительно-монтажным работам. Компания специализируется на строительстве различных объектов социального и бытового значения - стадионы, аэропорты, торговые центры, супермаркеты, логистические распределительные центры, промышленные объекты и другое.