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Суд 16 сентября решит вопрос об аресте сотрудников ФСБ, подозреваемых в мошенничестве

Происшествия
15 сентября, 8:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
В настоящее время задержанные находятся в ИВС1 на Петровке
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд 16 сентября решит вопрос об аресте сотрудника УФСБ по Москве и Московской области Карена Краюхина и бывшего сотрудника этого управления Владислава Новикова, подозреваемых в мошенничестве на 5 млн руб. за помощь юристу турецкой компании Esta construction, в отношении которой возбуждено дело за нарушение миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Новикова Дагир Хасавов.

"Следователь намерен выйти с ходатайством об их аресте в пятницу", - сказал он, отметив, что в настоящее время задержанные находятся в ИВС1 на Петровке.

По данным следствия, в результате проведенной в марте этого года сотрудниками столичного УФМС проверки строительной площадки ООО Esta construction возбуждено административное производство в связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства. После этого юрист компании Валериан Кочергин обратился к Новикову и Краюхину, с которыми был в приятельских отношениях, с просьбой перевести административное взыскание с юридического лица на должностное лицо компании. В этом случае сумма наложенного штрафа сократится с 37,6 млн. руб. до 100 тысяч.

"Новиков и Краюхин попросили за свое содействие 5 млн руб., при этом никакой возможности освободить "Esta construction" от административной ответственности они не имели", - считает следствие.

Адвокат отметил, что судьба якобы полученных от Кочергина 5 млн руб. до сих пор не известна, деньги не найдены. По словам Хасавова, следствие провело обыск в квартире его подзащитного, в результате которого ничего не было обнаружено. Новиков и Краюхин были задержаны накануне, первый у себя дома, второй в рабочем кабинете. Свою вину они не признают.

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