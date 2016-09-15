В венесуэльской тюрьме взорвалась граната

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МЕХИКО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 22 человек пострадали и один погиб в среду при подрыве гранаты в тюрьме штата Гуарико в центральной части Венесуэлы. Как сообщили представители властей, один из заключенных исправительного учреждения "Лос-Пинос" случайно привел в действие принадлежавший ему боеприпас. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
По данным интернет-версии венесуэльской газеты El Universal, взрыв произошел во время подготовки к празднованию дня рождения авторитетного заключенного по кличке Франклин. Вечеринка должна была пройти непосредственно на территории тюрьмы, и на нее были приглашены родственники осужденного, три музыкальных коллектива в стиле сальса, а также группа аниматоров. Для гостей были закуплены 160 ящиков различных спиртных напитков.
В середине марта президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны в текущем году полностью восстановят контроль над исправительными учреждениями страны и примут необходимые меры, чтобы заключенные соблюдали дисциплину. В конце февраля правоохранительные органы конфисковали более 20 единиц огнестрельного оружия, четыре осколочных гранаты и тысячи патронов в тюрьме на острове Маргарита. Обыски проводились при поддержке подразделений Вооруженных сил.