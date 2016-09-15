Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В венесуэльской тюрьме взорвалась граната

Происшествия
15 сентября, 1:27 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
В результате инцидента погиб один человек, не менее 22 получили ранения
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 22 человек пострадали и один погиб в среду при подрыве гранаты в тюрьме штата Гуарико в центральной части Венесуэлы. Как сообщили представители властей, один из заключенных исправительного учреждения "Лос-Пинос" случайно привел в действие принадлежавший ему боеприпас. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По данным интернет-версии венесуэльской газеты El Universal, взрыв произошел во время подготовки к празднованию дня рождения авторитетного заключенного по кличке Франклин. Вечеринка должна была пройти непосредственно на территории тюрьмы, и на нее были приглашены родственники осужденного, три музыкальных коллектива в стиле сальса, а также группа аниматоров. Для гостей были закуплены 160 ящиков различных спиртных напитков.

В середине марта президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны в текущем году полностью восстановят контроль над исправительными учреждениями страны и примут необходимые меры, чтобы заключенные соблюдали дисциплину. В конце февраля правоохранительные органы конфисковали более 20 единиц огнестрельного оружия, четыре осколочных гранаты и тысячи патронов в тюрьме на острове Маргарита. Обыски проводились при поддержке подразделений Вооруженных сил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Венесуэла
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире
2
СМИ: США расширяют разведывательные операции против России
3
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
4
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
Темы дня
Реклама