Во Флориде задержан подозреваемый в поджоге мечети, которую посещал стрелок из Орландо

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Житель Флориды задержан по подозрению в поджоге мечети, которую посещал Омар Матин, расстрелявший в июне этого года 49 человек в ночном клубе Florida Pulse в Орландо. Об этом сообщил в среду представитель управления шерифа округа Сент-Луси Дэвид Томпсон.

По его словам, полиция задержала 32-летнего Джозефа Майкла Шрайбера. Ему могут быть предъявлены обвинения в умышленном поджоге и разжигании ненависти. Как сообщил Томпсон, полиция провела в доме задержанного обыск, обнаружив улики, указывающие на его причастность к поджогу мечети. По данным агентства Associated Press, Шрайбера также уличили в размещении в социальных сетях сообщений антиисламского характера.

Пожар в мечети городка Форт-Пирс (штат Флорида), которую посещал Матин, произошел в минувший понедельник. По данным полиции, причиной возгорания стал поджог. Пострадавших в результате не было, однако строению был нанесен ущерб.

Нападение на клуб Florida Pulse в Орландо, который посещали лица нетрадиционной сексуальной ориентации, было совершено 12 июня. 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин вошел в клуб и открыл огонь из винтовки и пистолета. Он застрелил 49 человек и ранил еще 53 посетителя клуба, после чего его ликвидировала полиция. Эта бойня считается самой кровавой в новейшей истории США.