Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тайфун "Меранти" обрушился на восточное побережье Китая

Происшествия
15 сентября, 3:20 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 48 м/сек
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Тайфун "Меранти" обрушился в четверг на побережье восточнокитайской провинции Фуцзянь. Как сообщило агентство Синьхуа, основной удар стихии пришелся на город Сямэнь.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 48 м/сек. Метеорологи предупреждают, что стихия может затронуть также провинции Чжэцзян и Гуандун.

"Меранти" может стать сильнейшим тайфуном, обрушившимся за последние годы на КНР. Жителям районов, затронутых стихией, рекомендовано оставаться дома. В среду из-за непогоды были отменены 175 авиарейсов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире
2
Россиянин Алоян попал в новый хакерский список атлетов, принимавших допинг
3
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
4
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
5
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
6
СМИ: США расширяют разведывательные операции против России
7
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
Темы дня
Реклама