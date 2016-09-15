Тайфун "Меранти" обрушился на восточное побережье Китая

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ПЕКИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Тайфун "Меранти" обрушился в четверг на побережье восточнокитайской провинции Фуцзянь. Как сообщило агентство Синьхуа, основной удар стихии пришелся на город Сямэнь.
Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 48 м/сек. Метеорологи предупреждают, что стихия может затронуть также провинции Чжэцзян и Гуандун.
"Меранти" может стать сильнейшим тайфуном, обрушившимся за последние годы на КНР. Жителям районов, затронутых стихией, рекомендовано оставаться дома. В среду из-за непогоды были отменены 175 авиарейсов.