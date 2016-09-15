Метеоролог: горы Сихотэ-Алинь создали предпосылки для паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Начальник Приморского краевого гидрометцентра Борис Кубай считает, что условия для формирования сильного паводка, который привел к затоплению 25 из 34 муниципалитетов края, создали горы Сихотэ-Алинь, которые разделяют Приморье на западную и восточную части.

По его словам, в конце августа - начале сентября погоду в Приморье определяли два мощных циклона, один из которых - тропический шторм "Лайонрок", и антициклон над Охотским морем.

"Силы противодействия циклона и антициклона были равны, поэтому циклон длительное время не мог сдвинуться на восток и своими южными, юго-восточными ветрами нагнетал на Приморье влажную субтропическую воздушную массу", - рассказал сегодня Кубай на сайте гидрометцентра.

Эти теплые тропические воздушные массы столкнулись с более холодными из Охотского моря над горами Сихотэ-Алиня. "Именно над Сихотэ-Алинем наблюдалось максимальное столкновение двух типов воздушных масс: холодной охотоморской, нагнетаемой устойчивыми восточными ветрами, и теплой и влажной субтропической, нагнетаемой южными ветрами и тайфунами. Именно над горами и выпало максимальное количество осадков", - объяснил Кубай.

"С восточной стороны (Сихотэ-Алиня - прим. ТАСС) малые реки практически мгновенно превратились в бурные потоки, разливаясь в низовьях, в том числе, благодаря подпору и штормовому нагону с моря. А уровни больших рек поднимались до критических отметок сначала в верховьях, затем в средних и в нижних течениях", - прокомментировал ситуацию руководитель гидрометцентра. По его словам, такие наводнения наблюдаются раз в 50-100 лет.

Альтернативную версию предлагают экологи

Альтернативную версию происшедшего предложили дальневосточные экологи. Они считают, что паводок в Приморье оказался таким сильным из-за антропогенного воздействия, прежде всего, из-за вырубки защитных лесов.

"С нашей точки зрения случившаяся катастрофа - прямое последствие бесхозяйственного, а иногда и просто преступного отношения к защитным лесам", - считает ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений Лепешкин. По его словам, "именно от них зависит не только сохранение биоразнообразия, но и гидрологический режим рек. Чем разреженнее лес, чем больше в нем дорог, тем быстрее скатывается вода со склонов в русло реки, тем быстрее и сильнее поднимается ее уровень".

"Стоит особо отметить, что именно в районах, наиболее пострадавших от последствий стихии - Кавалеровский, Чугуевский, Дальнереченский - в последние годы велись широкомасштабные рубки, в том числе в защитных лесах", - подчеркнул эколог.

Исследование 2013 года показало превышение объемов ликвидной древесины над объемами разрешенной к заготовке от двух до четырех раз, утверждают экологи. Таким образом, растущего, удерживающего воду леса становится все меньше в Приморье.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

По данным на 15 сентября остаются подтопленными 523 жилых дома в пяти муниципальных образованиях. Кроме этого, 983 приусадебных участка остаются в зоне подтопления. Имеют повреждения 22 участка дорог в семи муниципальных образованиях общей протяженностью 37 км.