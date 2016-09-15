Власти Индонезии направили пять тыс. человек для тушения лесных пожаров на Калимантане

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СИНГАПУР, 15 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Индонезии дополнительно направили на остров Калимантан около пяти тыс. человек для тушения продолжающихся там лесных пожаров. Как пишет в четверг газета The Straits Times, наиболее сложная ситуация складывается в западной и центральной частях острова.
По информации, предоставленной официальным представителем национального агентства по предотвращению катастроф страны Сутопо Пурво Нугрохо, в операции задействованы полицейские, военнослужащие, сотрудники Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, а также волонтеры из числа местных жителей. Кроме того, в операции по ликвидации пожаров принимают участие четыре вертолета, в задачу которых ставится также постоянный контроль за обстановкой вокруг международного аэропорта в Понтианаке (административный центр провинции Западный Калимантан).
Как рассказал представитель агентства, за последние сутки было обнаружено примерно 536 новых очагов возгораний, обстановка осложняется установившейся там сухой и ветреной погодой.
Вместе с тем в целом ситуация с лесными пожарами в Индонезии в этом году заметно лучше, чем годом ранее, когда сильное задымление ощущалось в соседних странах - Малайзии, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах.