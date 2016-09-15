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Глава МЧС и губернатор Приморья обещают помочь жителям преодолеть последствия паводка

Происшествия
15 сентября, 5:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, сентября. /ТАСС
Кроме того, Пучков вручил подарок Кате Щербак и передал привет от ее родителей
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Владимир Пучков

Владимир Пучков

© Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Приморья Владимир Миклушевский посетили в четверг молодежный лагерь "Океан", где размещены 160 детей из пострадавших районов Приморья. Руководители ответили на вопросы детей и пообещали помочь их семьям справиться с последствиями тайфуна.

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"Вы сможете оставаться здесь столько, сколько потребуется, пока ваши родители не решат проблему с жильем. В этом мы им поможем. А пока - желаю вам хорошо учиться и завести новых друзей", - сказал Пучков.

Он рассказал детям о ситуации и планах восстановления региона после тайфуна, а затем ответил на вопросы и пообещал помочь решить проблемы, с которыми жители столкнулись в результате ЧС. В частности, один из мальчиков спросил, будут ли трудоустроены жители региона, потерявшие работу. Пучков ответил, что уже поставлена задача, чтобы в ходе аварийно-восстановительных работ местных жителей трудоустраивали в первую очередь.

Девочка из поселка Светлое поинтересовалась, когда будет восстановлена школа. "Новая школа будет построена к сентябрю 2017 года", - заверил министр.

Еще один участник смены просто пожал министру руку.

Кроме того, Пучков вручил подарок Кате Щербак и передал привет от ее родителей. Накануне в поселке Шумное он встретился с мамой девочки и пообещал передать ей привет.

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Тайфуны и ураганы Наводнения в России
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