В Мексике преступники похитили 15 пассажиров автобуса

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МЕХИКО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вооруженные преступники совершили нападение на автобус в штате Коауила на севере Мексики и похитили 15 пассажиров. Об этом в среду сообщила Radio Fórmula.
Властям о случившемся рассказал водитель автобуса. По одной из версий, похищенные могли быть нелегальными мигрантами, следовавшими в США. Их судьба остается неизвестной.
В начале марта власти Мексики направили в штаты Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси и Коауила дополнительные подразделения военной полиции для противодействия организованной преступности и борьбы с контрабандой наркотиков в США.