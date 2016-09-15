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В Мексике преступники похитили 15 пассажиров автобуса

Происшествия
15 сентября, 6:33 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
По одной из версий, похищенные могли быть нелегальными мигрантами, следовавшими в США, их судьба остается неизвестной
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МЕХИКО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вооруженные преступники совершили нападение на автобус в штате Коауила на севере Мексики и похитили 15 пассажиров. Об этом в среду сообщила Radio Fórmula.

Властям о случившемся рассказал водитель автобуса. По одной из версий, похищенные могли быть нелегальными мигрантами, следовавшими в США. Их судьба остается неизвестной.

В начале марта власти Мексики направили в штаты Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси и Коауила дополнительные подразделения военной полиции для противодействия организованной преступности и борьбы с контрабандой наркотиков в США.

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