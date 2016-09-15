Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутии собака загрызла 79-летнюю хозяйку

Происшествия
15 сентября, 6:49 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Женщина проживала одна в частном доме
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Следственные органы устанавливают причины смерти пожилой женщины 1937 года рождения, которая была обнаружена с рваными ранами на голове и теле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

"Установлено, что женщина проживала одна в частном доме и имела крупную собаку. Животное в настоящее время находится в клетке на территории домовладения. Тело женщины 14 сентября обнаружили родственники пострадавшей, которые приехали ее навестить", - отметили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки, проводимой следователем для установления причины смерти женщины, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA подтвердило подлинность второй части документов хакерской группы
2
Россиянин Алоян попал в новый хакерский список атлетов, принимавших допинг
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов
7
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
Темы дня
Реклама