В Якутии собака загрызла 79-летнюю хозяйку

ЯКУТСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Следственные органы устанавливают причины смерти пожилой женщины 1937 года рождения, которая была обнаружена с рваными ранами на голове и теле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

"Установлено, что женщина проживала одна в частном доме и имела крупную собаку. Животное в настоящее время находится в клетке на территории домовладения. Тело женщины 14 сентября обнаружили родственники пострадавшей, которые приехали ее навестить", - отметили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки, проводимой следователем для установления причины смерти женщины, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.