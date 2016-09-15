Воспитанники детского сада в Хакасии отравились семенами неизвестного растения

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи поводят проверку по факту отравления воспитанников детского сада города Абакана семенами неизвестного растения, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Хакасии.

По предварительным данным, 14 сентября 2016 года около 9 часов 50 минут дети находились на прогулке на детской площадке вместе с воспитателем. Спустя некоторое после возвращения группы в детский сад четверо мальчиков стали жаловаться на боль в животе. "Дети рассказали воспитателю, что во время прогулки попробовали листья и семена неизвестного растения, которое произрастало на цветочной клумбе, расположенной на детской площадке", - говорится в сообщении.

Четверо мальчиков шести лет были экстренно госпитализированы в Абаканскую межрайонную детскую клиническую больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

В ходе проведенного осмотра места происшествия растение, листья и семена которого попробовали дети, было изъято и направлено на исследование для определения его видовой принадлежности. По предварительным данным, оно относится к семейству молочайных, которые являются ядовитыми.

Следователи устанавливают, как ядовитое растение оказалось на клумбе. Затем будет дана правовая оценка действий лиц, осуществлявших озеленение участка в границах детского сада.