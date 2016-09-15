Из-за урагана на востоке Грузии сорваны крыши домов, обесточены села

ТБИЛИСИ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Крыши с десятков жилых домов и зданий были сорваны в четверг ночью в нескольких селах Лагодехского района (восток Грузии) в результате урагана. Об этом сообщили журналистам представители властей района.

Также повалены десятки деревьев, повреждены несколько линий электропередач, вследствие чего прекращена подача электроэнергии селам Лагодехского района. Ливневые дожди также привели к затоплению дворов, подвалов и первых этажей десятков частных домов.

Мобильные группы энергетиков ведут работу по восстановлению поврежденных линий электропередач и возобновлению подачи электроэнергии. Ожидается, что в четверг к вечеру им будет восстановлена подача тока. Соответствующие службы в четверг начнут работы по восстановлению крыш поврежденных домов и зданий. По предварительным данным, в результате стихии человеческих жертв нет.