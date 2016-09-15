В Гондурасе шесть человек убиты в результате вылазки преступников

МЕХИКО, 15 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в Гондурасе в результате вылазки преступников, которая произошла в столице Тегусигальпе. Как сообщили в среду представители гондурасской полиции, бандиты обстреляли людей, находившихся возле одного из продовольственных магазинов в районе Авраам Линкольн.

Вооруженные преступники, приехавшие на двух автомобилях, открыли огонь по клиентам магазина, а затем скрылись. В числе жертв оказался полицейский, который в момент обстрела находился не на службе. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств расправы, пока они не выдвигали версий насчет мотивов и исполнителей преступления.

В Гондурасе на протяжении длительного времени отмечается опасная криминогенная обстановка. По официальным данным, в этом году в стране происходило в среднем около 14 убийств в день.