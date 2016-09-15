Летевший из Симферополя в Красноярск Boeing вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Почти семь тысяч жителей Урала остались без света из-за сбоя на подстанцииНовости Урала 15 сентября, 9:35
Минфин предложил разделить полисы ОСАГО в зависимости от страховой суммыЭкономика и бизнес 15 сентября, 8:59
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"Происшествия 15 сентября, 8:57
Жена Трампа опровергла слухи о нарушении миграционного законодательстваМеждународная панорама 15 сентября, 8:48
Новосибирские спасатели вылетели в пострадавшее от паводка ПриморьеСибирь 15 сентября, 8:43
Боксер Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратовСпорт 15 сентября, 8:09
Бизнесмен из Сингапура приобрел крупнейший в мире янтарьОбщество 15 сентября, 8:08
Летевший из Симферополя в Красноярск Boeing вынужденно вернулся в аэропорт вылетаПроисшествия 15 сентября, 8:03
Стивен Сигал и губернатор Сахалина посадили дерево дружбыОбщество 15 сентября, 7:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Пассажирский самолет Boeing 767 российской авиакомпании "Икар" (Pegas Fly), направлявшийся из столицы Крыма в Красноярск, минувшей ночью вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, никто не пострадал, сообщила по телефону ТАСС представитель авиакомпании.
"По техническим причинам самолет вернулся в Симферополь", - сказала она, не назвав более точную причину инцидента и не уточнив, сколько пассажиров было на борту.
По данным онлайн-табло аэропорта, рейс IK-102 вылетел в Красноярск в 23.37 мск среды, а вернулся в Симферополь около 00.30 мск четверга.
Собеседница ТАСС отметила, что с пассажирами работают представители авиакомпании, семьи с детьми расселены в гостиницах. "Вылет пассажиров в пункт назначения ожидается в 15.30 четверга", - сказала она.