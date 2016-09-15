Летевший из Симферополя в Красноярск Boeing вынужденно вернулся в аэропорт вылета

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Пассажирский самолет Boeing 767 российской авиакомпании "Икар" (Pegas Fly), направлявшийся из столицы Крыма в Красноярск, минувшей ночью вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, никто не пострадал, сообщила по телефону ТАСС представитель авиакомпании.

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"По техническим причинам самолет вернулся в Симферополь", - сказала она, не назвав более точную причину инцидента и не уточнив, сколько пассажиров было на борту.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс IK-102 вылетел в Красноярск в 23.37 мск среды, а вернулся в Симферополь около 00.30 мск четверга.

Собеседница ТАСС отметила, что с пассажирами работают представители авиакомпании, семьи с детьми расселены в гостиницах. "Вылет пассажиров в пункт назначения ожидается в 15.30 четверга", - сказала она.