СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Происхождение денег, изъятых в ходе расследования уголовного дела замначальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, может быть связано с "семейным бизнесом". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, отец обвиняемого создавал различные финансовые схемы и помогал проблемным банкам выводить свои активы за рубеж. В число его клиентов входили и владельцы Нота-банка.

Как сообщают источники газеты, в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн.

У следствия, по информации "Коммерсанта", есть и другая версия происхождения денег. В ней речь идет о группе, которая незаконно обналичивала и выводила средства за границу. Преступники якобы находились под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище.

Дело Захарченко

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Захарченко. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным источника, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщил источник, изъятые у Захарченко миллиарды являются частью похищенных у Нота-банка денег.

Защита Захарченко со своей стороны утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката Юрия Новикова, Марчукову его подзащитный знал, "но об обысках не предупреждал и дело не расследовал".

Накануне официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что изъятые по делу Захарченко 8,5 млрд руб. арестованы, их происхождение устанавливается.