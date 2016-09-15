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В Москве у бизнесмена из ячеек "Газпромбанка" похищена крупная сумма денег

Происшествия
15 сентября, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Предприниматель из Саратова арендовал ячейки в июне этого года
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Неизвестные похитили крупную сумму денег из двух ячеек одного из финансовых учреждений Москвы, арендованных жителем Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Накануне в полицию обратился мужчина 1967 года рождения, который заявил о пропаже крупной суммы денег в рублях и валюте из двух арендованных им ячеек финансово-кредитной организации, расположенной в центре Москвы. По данному факту полиция проводит проверку", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о пропаже денег из отделения "Газпромбанка". "Предприниматель из Саратова арендовал ячейки в июне этого года. Из одной ячейки пропали 3 млн рублей и 120 тысяч евро, из второй - $16 тыс. и 90 тысяч евро", - сказал источник.

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