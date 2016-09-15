В Москве у бизнесмена из ячеек "Газпромбанка" похищена крупная сумма денег

Почти семь тысяч жителей Урала остались без света из-за сбоя на подстанцииНовости Урала 15 сентября, 9:35
Минфин предложил разделить полисы ОСАГО в зависимости от страховой суммыЭкономика и бизнес 15 сентября, 8:59
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"Происшествия 15 сентября, 8:57
Жена Трампа опровергла слухи о нарушении миграционного законодательстваМеждународная панорама 15 сентября, 8:48
Новосибирские спасатели вылетели в пострадавшее от паводка ПриморьеСибирь 15 сентября, 8:43
Боксер Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратовСпорт 15 сентября, 8:09
Бизнесмен из Сингапура приобрел крупнейший в мире янтарьОбщество 15 сентября, 8:08
Летевший из Симферополя в Красноярск Boeing вынужденно вернулся в аэропорт вылетаПроисшествия 15 сентября, 8:03
Стивен Сигал и губернатор Сахалина посадили дерево дружбыОбщество 15 сентября, 7:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Неизвестные похитили крупную сумму денег из двух ячеек одного из финансовых учреждений Москвы, арендованных жителем Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Накануне в полицию обратился мужчина 1967 года рождения, который заявил о пропаже крупной суммы денег в рублях и валюте из двух арендованных им ячеек финансово-кредитной организации, расположенной в центре Москвы. По данному факту полиция проводит проверку", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о пропаже денег из отделения "Газпромбанка". "Предприниматель из Саратова арендовал ячейки в июне этого года. Из одной ячейки пропали 3 млн рублей и 120 тысяч евро, из второй - $16 тыс. и 90 тысяч евро", - сказал источник.