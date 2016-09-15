В Индонезии в результате взрыва на лодке с туристами погибли два человека

Почти семь тысяч жителей Урала остались без света из-за сбоя на подстанцииНовости Урала 15 сентября, 9:35
Минфин предложил разделить полисы ОСАГО в зависимости от страховой суммыЭкономика и бизнес 15 сентября, 8:59
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"Происшествия 15 сентября, 8:57
Жена Трампа опровергла слухи о нарушении миграционного законодательстваМеждународная панорама 15 сентября, 8:48
Новосибирские спасатели вылетели в пострадавшее от паводка ПриморьеСибирь 15 сентября, 8:43
Боксер Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратовСпорт 15 сентября, 8:09
Бизнесмен из Сингапура приобрел крупнейший в мире янтарьОбщество 15 сентября, 8:08
Летевший из Симферополя в Красноярск Boeing вынужденно вернулся в аэропорт вылетаПроисшествия 15 сентября, 8:03
Стивен Сигал и губернатор Сахалина посадили дерево дружбыОбщество 15 сентября, 7:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАНГКОК, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще 13 получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва на лодке, перевозившей иностранных туристов в Индонезии. Об этом сообщает информационный портал Detik со ссылкой на местную полицию.
"Погиб подданный Нидерландов и гражданин Индонезии", - приводит Detik слова представителя местной полиции. Среди пострадавших есть туристы из Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Франции и Германии.
Взрыв произошел на моторной лодке, двигавшейся от острова Бали к популярному у туристов архипелагу Гили неподалеку от острова Ломбок. На борту находились 35 человек, включая пятерых членов команды. Взрыв, по предварительным данным, произошел после возгорания двигателя судна.
Местная полиция начала расследование обстоятельств инцидента.