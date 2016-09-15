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В Индонезии в результате взрыва на лодке с туристами погибли два человека

Происшествия
15 сентября, 9:18 UTC+3 БАНГКОК 15, сентября. /ТАСС
Еще 13 получили травмы различной степени тяжести
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БАНГКОК, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще 13 получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва на лодке, перевозившей иностранных туристов в Индонезии. Об этом сообщает информационный портал Detik со ссылкой на местную полицию.

"Погиб подданный Нидерландов и гражданин Индонезии", - приводит Detik слова представителя местной полиции. Среди пострадавших есть туристы из Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Франции и Германии. 

Взрыв произошел на моторной лодке, двигавшейся от острова Бали к популярному у туристов архипелагу Гили неподалеку от острова Ломбок. На борту находились 35 человек, включая пятерых членов команды. Взрыв, по предварительным данным, произошел после возгорания двигателя судна.

Местная полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

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