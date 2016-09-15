В Москве возбуждено дело по факту производства поддельных школьных пособий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту изготовления контрафактной литературы в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по факту изготовления для последующего сбыта контрафактной учебной литературы (ч. 3 ст. 146 УК РФ)", - сказала она.

По версии следствия, в июле этого года подозреваемые, взяв оригиналы популярной учебной печатной продукции и передав их в типографию, растиражировали контрафактную литературу. "В дальнейшем копии учебной литературы, в том числе рабочие тетради по математике, окружающему миру и русскому языку, а также различные пособия, перевезли на склады, в которых хранили данную продукцию для дальнейшей оптовой продажи", - сказала Иванова.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сбыт контрафактной продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России. "В ходе обысков в типографии и трех складских помещениях, расположенных в Москве, обнаружено и изъято более 30 тыс. экземпляров поддельной литературы. По предварительным подсчетам, ущерб правообладателям превысил 15 млн рублей", - сказала Волк.

Двум фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав").