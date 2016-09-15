В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП на Люблинской улице в Москве, движение транспорта из-за аварии затруднено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Два автомобиля столкнулись возле дома 113 на Люблинской улице. В аварии пострадали два человека. Движение транспорта в сторону центра затруднено", - сказали в пресс-службе.
На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые принимают меры для полного восстановления движения.