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В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека

Происшествия
15 сентября, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Движение транспорта в сторону центра затруднено
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП на Люблинской улице в Москве, движение транспорта из-за аварии затруднено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Два автомобиля столкнулись возле дома 113 на Люблинской улице. В аварии пострадали два человека. Движение транспорта в сторону центра затруднено", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые принимают меры для полного восстановления движения.

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