В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП на Люблинской улице в Москве, движение транспорта из-за аварии затруднено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Два автомобиля столкнулись возле дома 113 на Люблинской улице. В аварии пострадали два человека. Движение транспорта в сторону центра затруднено", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые принимают меры для полного восстановления движения.