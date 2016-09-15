Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Показания на заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Преступная деятельность Захарченко, в том числе получение им взятки, доказывается, в том числе и показаниями свидетелей - одним из бывших топ-менеджеров банка", - сказал источник. Он не уточнил, является ли этот свидетель взяткодателем.

О причастности Захарченко к хищению 26 млрд рублей у Нота-банка стало известно 10 сентября в ходе заседания в Пресненском суде Москвы, где решался вопрос об аресте фигуранта. По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России также были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Галина Марчукова.

В свою очередь адвокат Юрий Новиков сообщил, что "некое лицо указало на Захарченко, как на лицо совершившее преступление", что послужило одним из оснований для ареста его подзащитного.

Захарченко обвиняется по трем статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285), "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" (ст. 294) и "Получение взятки" (ст. 290). Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.