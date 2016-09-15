В Николаеве пьяный водитель сбил работников дорожной службы, четверо погибли

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Четверо работников дорожной службы погибли в Николаеве в результате ДТП. Об этом сообщила старший инспектор отдела коммуникации Национальной полиции в Николаевской области Инна Парфенова.

"Около 04:50 утра 15 сентября в Николаеве в районе перекрестка проспекта Центрального и улицы Шоссейной водитель автомобиля BMW совершил наезд на работников автодорожной службы, которые наносили дорожную разметку. Вследствие аварии погибли четыре человека", - сообщила она в эфире телеканала "112 Украина".

Водитель транспортного средства пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. По выводам медиков, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП открыто уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, уточнила Парфенова.