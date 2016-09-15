В Подмосковье задержан уличный грабитель, нападавший на женщин

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска Подмосковья задержали в Одинцове по подозрению в серии уличных ограблений уроженца Средней Азии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции, мужчина нападал только на одиноко идущих женщин.
Как рассказали в главке, с начала сентября в Одинцове было зарегистрировано пять ограблений женщин, которые одни возвращались домой в вечернее время. Неизвестный нападал на потерпевших в безлюдных местах, наносил удары руками, после чего похищал сумочки, кошельки и мобильные телефоны.
"Для поимки преступника оперативники стали оставлять засады в жилом секторе возле парков, где граждане обычно ходят, сокращая путь домой. В ходе этих мероприятий сотрудники уголовного розыска по приметам задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний уроженец Средней Азии. Доказана его причастность к пяти таким нападениям на женщин", - сказали в пресс-службе.
В отношении задержанного возбуждены несколько уголовных дел о совершении ограблений с применением насилия. Предполагаемому грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.