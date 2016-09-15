Проверки выявили более 20 тысяч нарушений в детских лагерях

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ после трагедии на Сямозере в Карелии выявила многочисленные нарушения в организации детского отдыха, которые стали причиной как преступлений в отношении детей, так и чрезвычайных происшествий с ними.

Как сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, прокуратура провела проверки с участием прокуроров регионов, МЧС, МВД и иных федеральных органов исполнительной власти. Проверки проводились по поручению президента после трагедии в детском лагере в Карелии.

Неприспособленные для отдыха места

По словам Куренного, во многих регионах России не обеспечена безопасность детей в организациях отдыха и оздоровления различных форм собственности. "Более 140 организаций и частных лиц организовали отдых детей в неприспособленных для этого местах, без разрешительной документации, с многочисленными нарушениями требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического и иных законодательств", - сказал он.

Представитель ГП напомнил, что в Карелии на острове в Чупинском заливе обнаружен детский палаточный лагерь, организаторами которого не были учтены суровые климатические условия акватории Белого моря. Дети отправлялись в море на самодельных деревянных лодках без спасательных жилетов и иных средств защиты. В Ямало- Ненецком автономном округе на базе религиозной организации выявлен детский лагерь, воспитатели в котором являлись гражданами США и Украины, работавшие без документов, удостоверяющих право на осуществление деятельности по воспитанию детей.

"При отсутствии разрешительной документации были открыты детские лагеря в Башкирии, Крыму, Тыве, Якутии, Чувашии, в Алтайском, Красноярском краях, в Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Костромской, Московской, Свердловской, Томской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и других регионах", - отметил Куренной.

Плохое питание

Прокуроры практически в каждом детском лагере выявили нарушения в организации питания детей. "Практически в каждом проверенном лагере не соблюдались требования к организации в них питания", - сказал Куренной. Дети и работники нередко допускались в оздоровительные организации без медицинских документов, отсутствовал контроль за состоянием здоровья детей, организацией режима дня, выполнением норм питания детей, качеством поступающих продуктов, условиями их хранения.

"В результате в июне 2016 года зарегистрировано 14 вспышек инфекционных заболеваний, в июле - 27, пострадали более 2,6 тыс. детей, отдыхавших в детских лагерях", - отметил представитель надзорного ведомства.

По его словам, продолжают игнорироваться требования санитарного законодательства об обязательном предварительном медицинском осмотре работников детских лагерей, а также требования трудового законодательства.

"Руководителями организаций при приеме на работу не истребуются документы об образовании, квалификации и специальных знаниях, отсутствии судимости. По этой причине к работе с детьми были допущены лица, не прошедшие профессиональную подготовку, либо имеющие судимость, что представляет потенциальную угрозу для жизни, здоровья и нравственности детей", - подчеркнул он.

Проблемы безопасности

В ходе проверок было также установлено, что не организована и должная охрана детских лагерей - в ряде организаций не соблюдался контрольно-пропускной режим, не обеспечена сохранность ограждений территорий детских лагерей по периметру. "По данным МВД России, чуть более 60% загородных оздоровительных организаций оборудованы системами видеонаблюдения, только около половины организаций - кнопками экстренного вызова полиции. Подобные нарушения способствовали свободному проникновению на территорию посторонних лиц и негативно сказывались на предупреждении самовольных уходов воспитанников, правонарушений и несчастных случаев с детьми", - сказал Куренной.

Так, ребенок, самовольно покинувший детский лагерь в Красноярском крае, впоследствии был обнаружен мертвым в пруду. "При отсутствии должного пропускного режима в одном из детских лагерей несовершеннолетняя, самовольно покинувшая его, была подвергнута изнасилованию", - сообщил представитель Генпрокуратуры. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Также выявлены случаи совершения преступлений в отношении несовершеннолетних со стороны работников самих детских лагерей.

"Всего органами МВД России в период оздоровительной кампании по чрезвычайным происшествиям в детских лагерях возбуждено 20 уголовных дел", - сообщил он.

20 тыс. нарушений

По словам Куренного, всего в ходе проверки прокурорами выявлено свыше 20 тыс. нарушений закона, в целях их устранения опротестовано более 500 правовых актов, касающихся организации отдыха и оздоровления детей. "Внесено около 5 тыс. представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых привлечены к дисциплинарной ответственности 3 тыс. лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены свыше 2,5 тыс. лиц, в суды направлено более 700 исковых заявлений. По инициативе прокуроров возбуждено 15 уголовных дел", - отметил представитель ведомства.

"О результатах проверки президенту РФ направлена информация, содержащая конкретные предложения, в том числе нормативного правового характера, направленные на обеспечение безопасного отдыха и оздоровления детей", - заключил Куренной.

Трагедия на Сямозере

Из-за халатности взрослых этим летом произошла трагедия в карельском лагере "Сямозеро". 18 июня по маршруту на лодках из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились 47 детей, с которыми было всего четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. Лодки перевернулись, погибли 14 детей, 33 были спасены.