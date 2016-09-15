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Защита Захарченко просит провести очную ставку с экс-финдиректором Нота-банка

Происшествия
15 сентября, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Галиная Марчукова является обвиняемой по делу о хищении средств кредитного учреждения
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Защита заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко ходатайствует о проведении очной ставки с бывшим финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой, обвиняемой по делу о хищении средств банка. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Новиков.

"Мы заявили ходатайство следователю о проведении очной ставки между Захарченко и Марчуковой. Так как в постановлении фигурирует фамилия Марчуковой, которую якобы Захарченко предупредил о готовящихся обысках, поэтому мы и хотим провести очную ставку", - сказал адвокат.

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Защитник также сообщил, что подана жалоба в связи с проведением обысков в квартирах отца Захарченко.

"Мы обжаловали ход проведения обысков в квартире на Пречистенской набережной и на Ленинском проспекте. Считаем, что они были проведены с нарушениями, были изъяты вещи, не относящиеся к делу", - пояснил адвокат, добавив, что квартира, где была изъята валюта на 8,5 млрд рублей, к Захарченко не относится.

Кроме того, в в четверг Новиков сообщил, что Мосгорсуд 22 сентября проверит законность ареста его клиента.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на арест Захарченко назначено на 22 сентября в Мосгорсуде", - сказал адвокат.

Ранее в ходе избрания меры пресечения защита обвиняемого просила отпустить его под домашний арест или залог в размере 70 млн рублей.

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