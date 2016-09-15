В Испании задержаны стражи порядка, грабившие наркоторговцев

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МАДРИД, 15 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанская полиция ликвидировала преступную группу, которая совершала налеты и грабила торговцев наркотиками. Об этом сообщило агентство Европа Пресс.
По его информации, операция прошла в провинции Малага (автономная область Андалусия). В ходе нее были задержаны семь человек, в том числе двое действующих сотрудников Гражданской гвардии.
Также полицейские изъяли оружие, гашиш и униформу правоохранительных органов. В среднем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.